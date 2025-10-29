Șansa revanșei pentru Sorana Cîrstea. Adversara din sferturi a româncei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, care a trecut miercuri de australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3, are șansa să își ia revanșa în fața jucătoarei nord-americane (22 ani, 23 WTA), care a învins-o în urmă cu două săptămâni în semifinale la Osaka, în trei seturi, cu 6-1, 2-6, 6-4. Fernandez a cucerit titlul ulterior.

În sferturi s-au mai calificat australianca Maya Joint și Cristina Bucșa, jucătoare spaniolă născută la Chișinău.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la Hong Kong (hard):

Cristina Bucșa (Spania) - Emiliana Arango (Columbia/N.8) 6-2, 6-4

Maya Joint (Australia/N.5) - Viktoria Morvayova (Slovacia) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (România/N.7) - Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6, 6-4, 6-3

Leylah Fernandez (Canada/N.2) - Eva Lys (Germania) 6-4, 6-1

