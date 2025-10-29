Șansa revanșei pentru Sorana Cîrstea. Adversara din sferturi a româncei

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 15:38
261 citiri
Șansa revanșei pentru Sorana Cîrstea. Adversara din sferturi a româncei
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, care a trecut miercuri de australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3, are șansa să își ia revanșa în fața jucătoarei nord-americane (22 ani, 23 WTA), care a învins-o în urmă cu două săptămâni în semifinale la Osaka, în trei seturi, cu 6-1, 2-6, 6-4. Fernandez a cucerit titlul ulterior.

În sferturi s-au mai calificat australianca Maya Joint și Cristina Bucșa, jucătoare spaniolă născută la Chișinău.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la Hong Kong (hard):

Cristina Bucșa (Spania) - Emiliana Arango (Columbia/N.8) 6-2, 6-4

Maya Joint (Australia/N.5) - Viktoria Morvayova (Slovacia) 6-1, 6-4

Sorana Cîrstea (România/N.7) - Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6, 6-4, 6-3

Leylah Fernandez (Canada/N.2) - Eva Lys (Germania) 6-4, 6-1

Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă
Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, miercuri, după ce a...
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marți, după ce a trecut de...
#Sorana Cirstea, #sferturi, #revansa, #wta, #hong kong , #stiri Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion, apoi a mers "glont" la Nicusor Dan, la sfintirea Catedralei: "A ramas blocat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adevaratul motiv pentru care Lamine Yamal i-a pus banii "pe masa" Shakirei

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
  2. Șansa revanșei pentru Sorana Cîrstea. Adversara din sferturi a româncei
  3. Pleacă Mirel Rădoi de la Craiova? Reacție oficială: "Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Cam asta este...”
  4. ”N-am închis ochii aproape deloc”. Fotbalistul rus care a înscris la trei zile după ce a scăpat de o tentativă de răpire
  5. Câți ani de închisoare riscă fotbalistul lui Cristi Chivu implicat într-un accident mortal
  6. Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă
  7. Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”
  8. Românul care a spart gheața în Cupa Spaniei nu e în vederile lui Mircea Lucescu la națională
  9. Tragere la sorți la Turneul Campioanelor. Cum arată grupa Serena Williams
  10. Eșec dureros pentru Cristiano Ronaldo, în fața lui Karim Benzema