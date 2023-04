Sorana Cîrstea și-a propus să urce și mai mult: "Am obiective clare legate de clasament!" Toate declarațiile de la sosirea în țară

Sorana Cîrstea a revenit în țară după parcursul excelent de la Indian Wells și Miami, unde a ajuns până în sferturi, respectiv semifinale.

Întrebată dacă își dorește mai mult un Grand Slam sau o clasare în Top 10, Sorana a declarat că are în vedere ambele obiective: "Nu pot să mai spun cu voce tare. Eu am obiectivele mele legat şi de rezultat, legat şi de clasament. Însă cred eu că rezultate sunt o consecinţă şi vom vedea cum vor fi. Tot ce pot să controlez este munca pe care o fac şi voi încerca să fiu pe aceeaşi linie. Sper să continui tot sezonul în acelaşi mod".

Sorana va ocupa, începând de luni, locul 41 în clasamentul WTA.

După câteva zile de odihnă, Sorana va începe pregătirea pentru sezonul de zgură, având bine stabilit programul: Madrid, Roma, Paris. "Mă voi odihni câteva zile, apoi voi începe pregătirea fizică pentru sezonul de zgură. Voi începe antrenamentele la Bucureşti, apoi mă voi duce la Monaco pentru antrenament. Acolo are baza Thomas. Programul va fi unul clasic: Madrid, Roma, Roland Garros".

"Pe mine cel mai mult mă bucură această constanţă în joc. Înainte aveam foarte multe suişuri şi coborâşuri. Acum mi-am ridicat nivelul de bază şi asta mă bucură cel mai mult”, a declarat Sorana Cîrstea, la revenirea în ţară.

"Am un gust amar legat de semifinală, pentru că simţeam că pot mai mult. Însă asta este, învăţ din greşeli, şi sper ca de acum înainte să pot să menţin acest nivel de tenis.

Eu îmi ştiu potenţialul, îmi ştiu nivelul de joc, ştiu ce pot să fac şi din cauza aceasta am şi tras extrem de mult, am încercat să îmi iau un antrenor nou, o echipă de calitate, pentru că simţeam că potenţialul meu este mult mai sus de clasamente sau de rezultatele pe care le-am avut în trecut. Am reuşit să arăt acest lucru la două turnee consecutive, la două turnee foarte mari. Sper să continui pe linia asta!”, a declarat Sorana Cîrstea.