Sorana Cîrstea și-a luat antrenor de top! Cine o pregătește pe jucătoarea noastră

Sorana Cîrstea a pus punct sezonului 2022, dar pregătește deja anul următor.

Ea a anunțat că va face schimbări în echipă și a luat o primă decizie importantă. Astfel, Sorana Cîrstea (locul 39 WTA) are un nou antrenor, în persoana suedezului Thomas Johansson (47 de ani), anunță jurnalistul Daniel Radu.

Fost număr 7 ATP, Johansson a câștigat și un titlu de Grand Slam: Australian Open (2002).

Din postura de antrenor, Johansson i-a mai pregătit pe David Goffin, Filip Krajnovici și Maria Sakkari. Suedezul este deja la București, unde lucrează alături de Sorana Cîrstea.

