Sorana Cîrstea, încântată de antrenorul ei: "Avem o chimie specială. Înainte eram dezordonată"

Sorana Cîrstea spune că suedezul Thomas Johansson a reușit să regleze aspectele care nu funcționau cum trebuie în jocul ei.

"Am început cu Thomas în octombrie, iniţial aveam o accidentare la umăr care din septembrie m-a scos din circuit. Cred eu că are o viziune extrem de bună asupra jocului şi are extraordinar de multă experienţă la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari. Mereu am avut un potenţial uriaş, însă poate uneori lucrurile erau destul de dezordonate şi el a venit şi a aranjat acest puzzle ca să ajung la potenţialul pe care mi-l doresc.

Da, absolut, simt că există o chimie specială. Nu vreau să iau nimic… pentru că mereu am vorbit extrem de frumos şi de antrenorii mei de dinainte, am avut nişte antrenori de nota 10, sunt foarte recunoscătoare. Însă, da, cu Thomas am făcut acest click, a venit cu această experienţă de jucător de TOP 10, cu această mentalitate un pic mai relaxată, dar în egală măsură mult mai matură. Şi să spun că ne completăm foarte bine.”, a spus Sorana Cîrstea, la revenirea în ţară.

Thomas Johansson are nouă titluri câștigate în cariera de jucător, dintre care unul de Grand Slam, în 2002, la Australian Open. Cea mai bună clasare în ierarhia ATP a fost locul 7 în același an. El a fost finalist la Jocurile Olimpice din 2008, la dublu, și a câștigat Cupa Davis în 1998.