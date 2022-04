Sorana Cîrstea a salvat două mingi de meci și s-a calificat în sferturi la Istanbul!

Victorie de aur pentru Sorana Cîrstea, care a supraviețuit unui test extrem de dificil în tentativa ei de a-și apăra titlul cucerit anul trecut la Istanbul.

Sorana Cîrstea (24 WTA) a învins-o cu 3-6, 6-1, 7-5 pe Arantxa Rus (Olanda, locul 74 WTA) după două ore și jumătate de tenis.

În setul al treilea, Rus a condus cu 5-4 și a avut două mingi de meci pe serviciul Soranei, dar românca a avut tărie de caracter și le-a anulat pe ambele.

Sorana a ajuns astfel în sferturi la Istanbul, turneu WTA 250 pe care l-a câștigat anul trecut. Dacă ar fi pierdut încă din optimi, ea ar fi avut de suferit la capitolul punctelor pe care le are de apărat.

În sferturi, Cîrstea va juca împotriva austriecei Julia Grabher, locul 194 WTA.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 5.800 de dolari şi cu 60 de puncte WTA.

Here is Sorana Cirstea's on-court interview after her R2 victory over Arantxa Rus.#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/gB0ZZ4HYtG