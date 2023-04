Sorana Cîrstea are un an 2023 foarte bun, în care a reușit să impresioneze la turneele de la Indian Wells (sfeturi) și Miami (semifinale).

Ascensiunea sa nu poate fi despărțită de colaborarea cu antrenorul Thomas Johansson, alături de care a început să lucreze în luna octombrie.

Înainte să colaboreze cu ea, suedezul de 48 de ani, care s-a retras în 2009, a lucrat și în circuitul masculin, dar și în cel feminin. Johansson i-a antrenat pe Borna Coric, Filip Krajinovic și David Goffin, dar și pe Caroline Wozniacki și pe Maria Sakkari.

„Am început cu Thomas în octombrie, iniţial aveam o accidentare la umăr care din septembrie m-a scos din circuit. Simt că există o chimie specială. Nu vreau să iau nimic… pentru că mereu am vorbit extrem de frumos şi de antrenorii mei de dinainte, am avut nişte antrenori de nota 10, sunt foarte recunoscătoare. Însă, da, cu Thomas am făcut acest click, a venit cu această experienţă de jucător de TOP 10, cu această mentalitate un pic mai relaxată, dar în egală măsură mult mai matură. Şi să spun că ne completăm foarte bine”, a spus Sorana Cîrstea, despre tehnicianul ei.

Și acesta a complimentat-o pe eleva lui, spunând că este o fată adorabilă. „Uneori, parcă vorbim de două persoane diferite. În afara terenului, e foarte calmă, relaxată, nu are probleme, știe că totul se rezolvă. E o fată adorabilă, foarte generoasă, una dintre cele mai bune persoane pe care le-am întâlnit. Pe teren, ea poate deveni foarte emotivă, își creează probleme pe care doar ea le vede. E ca și când doi oameni se uită împreună la un film și văd două filme diferite”, a afirmat antrenorul suedez, la Digi Sport.

Ads