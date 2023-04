Sorana Cîrstea a revenit în țară după parcursul excelent de la Indian Wells și Miami, unde a ajuns până în sferturi, respectiv semifinale.

Sportiva care va împlini 33 de ani peste câteva zile a strâns într-o lună peste 500.000 de dolari și a urcat 33 de locuri în clasamentul WTA.

Ascensiunea sa nu poate fi despărțită de colaborarea cu antrenorul Thomas Johansson, alături de care a început să lucreze în luna octombrie.

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit extrem de mult ca să fiu aici şi mă bucur că în sfârşit rezultatele sunt pe măsura muncii. Normal, a fost o lună foarte frumoasă şi plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală, pentru că simţeam că pot mai mult. Însă asta este, învăţ din greşeli, şi sper ca de acum înainte să pot să menţin acest nivel de tenis.

Eu îmi ştiu potenţialul, îmi ştiu nivelul de joc, ştiu ce pot să fac şi din cauza aceasta am şi tras extrem de mult, am încercat să îmi iau un antrenor nou, o echipă de calitate, pentru că simţeam că potenţialul meu este mult mai sus de clasamente sau de rezultatele pe care le-am avut în trecut. Am reuşit să arăt acest lucru la două turnee consecutive, la două turnee foarte mari. Sper să continui pe linia asta!

Am început cu Thomas în octombrie, iniţial aveam o accidentare la umăr care din septembrie m-a scos din circuit. Cred eu că are o viziune extrem de bună asupra jocului şi are extraordinar de multă experienţă la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari. Mereu am avut un potenţial uriaş, însă poate uneori lucrurile erau destul de dezordonate şi el a venit şi a aranjat acest puzzle ca să ajung la potenţialul pe care mi-l doresc.

Da, absolut, simt că există o chimie specială. Nu vreau să iau nimic… pentru că mereu am vorbit extrem de frumos şi de antrenorii mei de dinainte, am avut nişte antrenori de nota 10, sunt foarte recunoscătoare. Însă, da, cu Thomas am făcut acest click, a venit cu această experienţă de jucător de TOP 10, cu această mentalitate un pic mai relaxată, dar în egală măsură mult mai matură. Şi să spun că ne completăm foarte bine”, a spus Sorana Cîrstea, la revenirea în țară, conform prosport.ro.