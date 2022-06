Sorana Cîrstea, imagini de colecție de la Birmingham: a fost invitată la un eveniment special

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul şase, va juca în primul tur de la Birmingham contra americancei Shelby Rogers.

Până la meciul cu Shelby Rogers, Sorana Cîrstea a evoluat într-un meci demonstrativ pentru a celebra 40 de ani de existență ai Edgbaston Priory Club Tennis.

Sorana Cîrstea, Petra Kvitova, Marcos Baghdatis și Greg Rusedski (fostul număr 4 ATP) au fost cei patru jucători care au întreținut atmosfera cu acest joc demonstrativ.

Turneul WTA 250 de la Birmingham, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, va începe luni cu partide de pe tabloul principal.

Azi mai sunt programate calificări, iar Gabriela Lee (fosta Talabă) o va întâșni pe Donna Vekici.

We celebrated 40 years of the Classic with an exhibition match and a presentation. Thank you to @Petra_Kvitova @sorana_cirstea @GregRusedski1 @marcosbaghdatis and 2 of our juniors for a very entertaining and inspiring afternoon. More special memories were made. @WarwickshireLTA pic.twitter.com/pJOQs4XHtu