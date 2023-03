Sorana Cîrstea, declarații de mare încredere după o nouă victorie împotriva lui Caroline Garcia: "A fost mai ușor decât mă așteptam" VIDEO

Sorana Cîrstea e în turul al treilea la Miami Open, după 6-2, 6-3 cu jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 4 WTA.

Dacă la Indian Wells au fost trei seturi grele în fața lui Garcia, Sorana a câștigat mai lejer la Miami Open.

"Sunt mulțumită. A fost mai ușor decât mă așteptam în fața lui Caro, o jucătoare de Top 5.

Te aștepți la o bătălie, dar am început bine meciul, am servit bine. Azi a fost cu siguranță mai ușor în comparație cu întâlnirea precedentă. Dar scorul nu arată ce s-a întâmplat pe teren. E prea dur.

Cred că serviciul a fost cheia și jocul solid, în condițiile în care e mult vânt aici. Sunt fericită cum am abordat meciul", a spus Sorana Cîrstea.

La Miami Open, românca o va întâlni în faza următoare pe sportiva din Cehia Karolina Muchova, numărul 55 mondial.

Prin calificarea în 16-imi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 55.770 de dolari şi 65 de puncte.

Interview with Sorana Cirstea after her R2 win over Caroline Garcia in Miami. pic.twitter.com/GqkyGrYewp