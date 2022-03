Sorana Cîrstea și-a certat din nou antrenorul la Indian Wells. Momentul incredibil care a uluit o lume întreagă

Sorana Cîrstea este în optimi la Indian Wells după victoria în fața rusoaicei Anna Kalinskaya, 5-7, 6-1, 6-0. Românca a fost din nou în centrul atenției la turneul american.

În timpul meciului din turul trei, tenismena a avut din nou o ieșire necontrolată la adresa lui Andrei Cruciat.

Supărată din cauza jocului său și a sfaturilor primite din tribune, Sorana a răbufnit și i-a

răspuns dur antrenorului său.

"Vrei să facem o Australia? (n.r. în legătură cu scandalul de anul trecut). Lasă-mă că nu îmi aud gândurile", i-a strigat Sorana tehnicianului său în meciul cu Anna Kalinskaya.

În 2021, în Australia, imaginile cu tenismena din România și Andrei Cruciat au făcut înconjurul lumii.

Atunci, Sorana a țipat la antrenor în timpul partidei cu americanca Ann Li, scor 3-6, 1-6.

"Taci din gură, taci, taci din gură!", i-a transmis Sorana lui Cruciat.

Românca a continua și s-a plâns chiar și arbitra Marijana Veljovic!

"Puteți să-i dați un avertisment? Vorbește non-stop! El e acolo, eu sunt aici. I-am zis de 10 ori să tacă", a spus sportiva din Târgoviște.

