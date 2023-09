Sorana Cîrstea a dezvăluit cheia succesului de la US Open. Momentul decisiv al meciului cu Bencic

Sorana Cîrstea este în sferturile de finală de la US Open, după o victorie entuziasmantă în fața campioanei olimpice Belinda Bencic, pe care a învins-o cu 6-3, 6-3.

După meci, ea a dezvăluit cheia succesului de la US Open, unde a atins cea mai bună performanță a ei. "Sunt foarte bucuroasă de victorie, am muncit mult ca să fiu aici astăzi și în general, în ultimii ani, am simțit că joc bine și am muncit mult, dar victoriile nu au fost pe măsură și mă bucur că anul acesta au început să se lege lucrurile și să am și o răsplată după atâta muncă. Mă bucur pentru meciul de astăzi, a fost un meci în care am început bine, solid, n-am lăsat-o să respire la începutul meciului și cred eu că asta a făcut diferența astăzi", a transmis Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

"Un pic mi-am pierdut concentrarea, antrenorul mi-a făcut semn să rămân concentrată. Normal că, oricât îți dorești victoria, nu vrei să i se întâmple nimic rău adversarei, suntem colege, ne cunoaștem bine și, normal, nu vrem să se întâmple nimic rău. Dar am văzut că după aceea s-a ridicat, totul a fost în regulă, putea să se miște normal și mi-am văzut de treabă mai departe", a mai spus Sorana.

