Sorana Cîrstea, coșmarul pariorilor. Suma colosală pusă la bătaie la 6-0, 3-0 pentru româncă

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 22, a fost învinsă de chinezoaica Yafan Wang, cu 0-6, 7-5, 6-2, marţi, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Cîrstea (33 ani, 27 WTA) s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 57 min) în faţa unei adversare modeste.

Românca a luat primul set la zero şi a condus cu 3-0 și 4-1 în actul secund, însă apoi nivelul jocului său a scăzut dramatic şi a fost egalată, 4-4. Cîrstea a mai câştigat un ghem, dar Wang (29 ani, 94 WTA) şi-a adjudecat setul cu 7-5, iar în decisiv a dominat ostilităţile câştigând cu 6-2.

Intersant e faptul că, după eșecul Soranei, o casă de pariuri din Australia a anunțat că au fost pariați în total peste 50.000 de dolari pe victoria româncei, la o cotă 1.01, atunci când Sorana conducea detașat.

Yikes. Sorana Cirstea was up 6-0 3-0 and lost. Over $50k was traded on her at $1.01… 😵 pic.twitter.com/M7dg5jBMMM