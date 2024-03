Ce gest ironic a făcut Danielle Collins în direcția fanilor români, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea VIDEO

Sorana Cîrstea a evoluat luni în optimile de finală ale turneului Miami Open, contra americancei Danielle Collins, locul 53 WTA.

La Miami, Sorana Cîrstea a fost spulberată de Collins, jucătoarea aflată în pragul retragerii impunându-se cu un categoric 6-3, 6-2, meci care a durat o oră și 30 de minute.

Danielle Collins va juca în sferturi cu Caroline Garcia din Franța.

La finalul partidei, Danielle Collins a făcut un gest ironic către spectatorii români care au încurajat-o frenetic pe Sorana, un gest de tipul "V-am pupat".

The Tennis Letter a apreciat acest gest: "Danielle Collins le-a trimis un sărut fanilor români care au strigat împotriva ei în meciul cu Cîrstea 😂

Nu cred că vom mai vedea vreodată o altă Danielle.

Femeia este un simbol".

Danielle Collins blew a kiss to the Romanian fans who were cheering against her in her match against Cirstea 😂

I don’t think we’ll ever see another Danielle.

The woman is an icon.

