Sorana Cîrstea a dat declarația zilei la Australian Open, după ce a eliminat-o pe Petra Kvitova

Sorana Cîrstea (31 de ani, numărul 38 WTA) a făcut un meci mare în fața cehoaicei Petra Kvitova (31 de ani, locul 19 mondial) și s-a calificat în turul al doilea de la Australian Open.

După victoria cu 6-2, 6-2, obținută în 72 de minute, Sorana a dat declarația zilei la Melbourne, referindu-se la faptul că participă pentru a 14-a oară la AO.

”14 ediții? Pare că sunt bătrână. Au fost câțiva ani dificili. Să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Sunt bucuroasă să pot juca în fața publicului australian. Am făcut câteva lucruri înainte de startul turneului. Am fost să văd pinguini, să hrănesc cangurii... am încercat să îmi iau mintea de la tenis și cred că Australia e locul meu preferat, dar și locul preferat al jucătorilor”, a declarat Sorana Cîrstea.

Cel mai bun rezultat al Soranei în cele 14 ediții a fost prezența în faza optimilor de finală în 2017.

