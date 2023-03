Sorana Cîrstea, despre adversara de temut din sferturi la Indian Wells: ”E cea mai simpatică fată”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a declarat că îi datorează jocul său bun antrenorului său Thomas Johansson, după ce s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells.

Cîrstea a reuşit să o învingă pe jucătoarea franceză Caroline Garcia, numărul cinci mondial, cu 6-4, 4-6, 7-5.

''Nu am învins-o pe Caro până acum şi ştiam că va fi un meci dificil. Ea e o jucătoare foarte agresivă şi joacă bine în ultima vreme, ştiam că va fi greu, dar sunt bucuroasă că am câştigat, înseamnă mult pentru mine. Am început cu Thomas Johansson în presezon şi am simţit că joc bine, chiar dacă rezultatele nu au fost cele aşteptate în ianuarie şi februarie, dar e un antrenor grozav şi cred că lui îi datorez jocul meu bun'', a declarat românca după victorie.

Garcia se impusese în primele două meciuri directe cu Cîrstea, în 2017, în primul tur la Toronto, cu 6-2, 6-7 (4/7), 6-4, şi în 2019, în turul secund la Madrid, cu 6-4, 3-6, 6-1.

Cîrstea a avut cuvinte frumoase şi despre spectatorii care au încurajat-o, în tribune fiind şi destui români: ''E impresionant să am asemenea susţinere departe de casă, suporterii au fost cu inimile aproape de mine şi vreau să le mulţumesc pentru asta''.

În sferturi, Cîrstea o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, care vine după victorii reuşite în meciurile cu Bianca Andreescu şi Emma Răducanu, jucătoare cu sânge românesc.

Va fi al doilea duel dintre Swiatek şi Cîrstea, poloneza câştigând anul trecut în optimi la Australian Open, cu 5-7, 6-3, 6-3.

''Îmi aduc aminte acel meci. A fost un meci grozav şi de obicei nu spun asta despre un meci pierdut. De atunci, ea şi-a luat zborul, a jucat extraordinar. Este o jucătoare completă, se mişcă foarte bine şi nu are slăbiciuni în jocul său. După părerea mea, este jucătoarea care se mişcă cel mai bine. E foarte greu să găseşti un punct slab în jocul său. Îmi place Iga, cred că este cea mai simpatică fată, este un model minunat'', a comentat Sorana Cîrstea.

''Joc bine în ultima vreme şi sunt încrezătoare în jocul meu. Ştiu că nu va fi uşor şi că ea e favorită'', a mai spus Cîrstea, aflată la primul său sfert de finală la un turneu WTA 1.000 din 2017.

