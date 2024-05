Sorana Cîrstea, dezvăluire interesantă: ”Stau doar 15 minute pe zi, am un cronometru”

Tenismena Sorana Cîrstea (34 de ani, 30 WTA), care se pregătește pentru Roland-Garros 2024, a făcut recent dezvăluiri interesante privind viața și cariera sa.

Astfel, invitată în podcastul lui Cătălin Oprișan, ”Vreau să știu”, Sorana Cîrstea s-a arătat dezamăgită de anumite titluri pe care le-a citit în presă despre ea, subliniind faptul că nu vrea să stea foarte mult pe rețelele de socializare.

„Uneori, mai îmi cad ochii pe titluri negative. Am văzut într-o zi un titlu: ”Sorana Cîrstea se afundă în mediocritate”. Era după turneul de la Abu Dhabi.

Am intrat, pentru că, dimineața, când stau la cafea, îmi place să citesc știri din sport. Sportul e lumea mea. Am intrat pe acea știre și am aflat ce scria: că am căzut de pe locul 22 pe locul 24 mondial.

Nu mă mai deranjează. Să fii locul 29 în lume la job-ul tău nu cred că este atât de ușor. Dar mă uit cu un zâmbet la astfel de articole, pentru că știu ce persoană sunt, ce viață am, ce relații am. Am ajuns la o maturitate, dar când aveam 19 ani le puneam la suflet”, a precizat Sorana Cîrstea.

”Online, nu știu... lucrurile se schimbă. Din cauza aceasta, eu stau puțin în afara online-ului. Nu sunt foarte vizibilă pe rețelele de socializare.

Am un cronometru: stau doar 15 minute pe zi. Nu vreau să stau mai mult. Intru, postez și atât.

Încerc să stau cât mai departe, pentru că, până la urmă, nu are nicio treabă cu realitatea ce vedem acolo.

Realitatea nu trebuie văzută prin telefon, ci trebuie trăită” a completat Sorana Cîrstea.