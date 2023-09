Sorana Cîrstea spune lucrurilor pe nume: "Am fost frustrată!"

Sorana Cîrstea face un turneu de excepție la US Open, unde a atins pentru prima dată sferturile de finală.

Românca, locul 30 mondial, a învins-o pe campioana olimpică Belinda Bencic cu 6-3, 6-3 și va juca în sferturi cu Karolina Muchova.

"Nu există o magie pentru ceea ce reușesc anul acesta la New York. Am depus foarte multă muncă și, când te dedici atât, rezulatele vor veni mai devreme sau mai târziu. În ultimele săptămâni am fost foarte frustrată, pentru că am pierdut la Washington, Montreal și Cincinnati dispute foarte echilibrate.

I-am tot spus lui Thomas: Nu înțeleg de ce nu se leagă lucrurile, fac totul corect. Mental m-am îmbunătățit enorm, sunt mult mai bună la acest capitol. Mi-a spus: Continuă să mergi înainte, mergi înainte. Și acum iată că vin rezultatele. Și dacă nu ar fi venit, puteam să pun capul liniștită pe pernă seara pentru că știam că fac totul corect", a explicat Sorana după succesul cu Bencic.

Pentru Sorana Cîrstea este prima prezenţă în sferturi la US Open şi a doua prezenţă în această fază la un Grand Slam, după Roland Garros 2009. În 2009, ea a fost învinsă în sferturi la French Open de Samantha Stosur, scor 6-1, 6-3.

