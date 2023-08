Sorana Cîrstea, un nou discurs despre valorile tradiționale: "Domnii erau toți în cămașă, cu sacou, toată lumea cu familie, cu copii care erau inocenți"

La mai puțin de o lună de când a stârnit valuri cu o postare făcută la Wimbledon, Sorana Cîrstea nu se dezice de principiile ei.

Ea a dezvăluit atunci că preferă valorile tradiționale, distribuind un mesaj controversat pe rețelele de socializare: „Faceți bărbații din nou masculini, fetele din nou feminine și copiii din nou inocenți”, fapt care i-a adus critici din partea comunității LGBT.

„Sincer, acea postare, care de fapt era o repostare la un mesaj pe care îl văzusem și s-a potrivit așa cu momentul în care eram. Eram la Wimbledon. În general, lumea știe că Wimbledon e un turneu în care lumea este elegantă în tribune, sunt niște valori să spun normale, deși se spune că sunt valori de școală veche.

Pentru mine sunt valori și atât. Tocmai o văzusem cu o zi înainte pe prințesa de Wales cu atâta eleganță, feminitate și bunătate. Rar mi-a fost dat să văd să simt atâta energie din partea cuiva și atât de volubilă. La fel, domnii erau toți în cămașă, cu sacou, frumos îmbrăcați, civilizați. Și foarte frumos, toată lumea cu familie, cu copii care erau inocenți, nu neapărat pe telefoane.

Și m-a inspirat acea postare pentru că sunt principii după care mă ghidez și eu. În același timp nu consider că am jignit pe nimeni. A fost un text pozitiv, nu a fost un text negativ. Mi se pare că în ziua de azi, orice zici se caută negativul din spate sau se caută niște motive care ar putea să aducă… Nu! Pur și simplu a fost un text în care am apreciat niște valori”, a spus Sorana la podcastul „Pe Drept Cuvânt”, conform prosport.ro.

Sorana critică dur noile tendințe mondiale: „Se încearcă să gândim toți la fel”

Cîrstea a mai spus că nu au afectat-o atacurile primite, apoi a criticat noile tendințe mondiale: „O să îți spun ceva! Nu citesc nimic legat de mine, știu că poate este o atitudine egoistă, însă prefer să mă protejez. Probabil după ce voi termina tenisul voi fi mai relaxată. Însă acum, când sunt în turneu și am meci a doua zi, e foarte important să am mintea pe acel meci. Necitind niciun articol despre mine și în general când sunt la turnee nu citesc presa de la noi, nu am știut exact comentariile și ce s-a scris pe baza acestui mesaj. Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și el mi-a spus, la fel și prietenul meu, care era în țară.

Eu sunt o persoană care respect orice fel de opinie, nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Toată cariera mea am fost foarte onestă și foarte naturală, pentru că nu am vrut să fiu plăcută de toată lumea. Dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea ca om. Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere, orice opinie și nu toți trebuie să fim la fel, asta e ideea. Se încearcă să gândim toți la fel, să fim pe același calapod, să mergem în aceleași locuri. Nu! Tocmai asta este frumusețea. Fiecare om are mentalitatea lui și cred eu că de aici reușim să progresăm ca și umanitate, că toți suntem diferiți și trebuie să respectăm acest lucru”, a declarat Sorana.