Sorana Cîrstea a explicat de ce preferă să stea la Dubai: "Este mult mai bine"

Tenismena Sorana Cîrstea (22 WTA) va participa la turneul WTA 1000 de la Dubai, locul în care românca se simte ca acasă, ea având reședință în orașul din Emirate.

În primul tur, Sorana Cîrstea va avea o misiune dificilă, urmând să joace cu americanca Sofia Kenin (45 WTA), câștigătoare la Australian Open în 2020.

Sorana se simte ca acasă în Emiratele Arabe Unite.

”Da, așa este, m-am mutat la Dubai. De doi ani mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult.

Dar da, m-am mutat acum doi ani. Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România.

Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a mai spus Sorana Cîrstea pentru Digi Sport.