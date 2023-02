Sorana Cîrstea, după victoria de poveste de la Dubai: ”Am dat totul, nu mai am nimic”

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 70 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.

Cîrstea a învins-o în runda inaugurală pe sportiva braziliană Beatriz Haddad Maia, locul 12 mondial, scor 4-6, 7-6 (7), 7-5.

Meciul a durat trei ore şi 29 de minute, iar românca a salvat două mingi de meci în setul doi, revenind apoi de la 1-4 în setul decisiv.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu Karolina Muchova (Cehia).

"Am luptat din greu astăzi. Cred că am dat totul pe teren, nu mai am nimic. Uneori, trebuie să reziști în meci, chiar dacă adversara joacă extraordinar.

Tenisul nu este corect uneori. Joci bine timp de trei ore și jumătate și diferența se face la un punct. Dar așa e în tenis, mă bucur că am câștigat astăzi și sunt mândră de modul în care am luptat.

Nu mi-am produs să dobor recordul de durată, sincer. Dar am întâlnit o jucătoare într-o formă foarte bună, este greu de învins, e o luptătoare", a spus Sorana Cîrstea la finalul meciului.

