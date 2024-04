Sorana Cîrstea a încheiat rapid conturile cu WTA Stuttgart. Singura bucurie a româncei

Tenismena Sorana Cîrstea, locul 29 mondial, are parte de un debut dezastruos al sezonului pe zgură, ea fiind eliminată prematur la turneul WTA 500 de la Stuttgart.

Astfel, în primul tur, Sorana Cîrstea a fost învinsă fără drept de apel de chinezoaica Qinwen Zheng (7 WTA), finalista de la Australian Open 2024, care s-a impus cu 6-2, 6-3, după un meci care a durat puțin peste o oră.

Singura bucurie a româncei la competiția din Germania a fost participarea, luni seară, la un meci de dublu demonstrativ pe arena centrală de la Stuttgart.

While the score shows a blowout, Sori had her chances, and won some important games in both sets. She just couldnt get a good rhythm long enough to disrupt Zheng. Qinwen Zheng defeated Sorana Cirstea 6-2, 6-3. pic.twitter.com/CGwIYpzSzR