Ce decizie a luat Sorana Cîrstea după ce Elon Musk a cumpărat rețeaua Twitter

Elon Musk a încheiat luni un acord de cumpărare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, în numerar, într-o tranzacţie care va transfera controlul asupra platformei de socializare populată de milioane de utilizatori şi lideri globali către cel mai bogat om din lume, transmite Reuters.

Acordul reprezintă un moment crucial pentru compania cu o istorie de 16 ani, care a devenit una dintre cele mai influente pieţe publice din lume şi care acum se confruntă cu o serie de probleme.

Cotaţia acţiunilor Twitter a crescut cu aproximativ 6% în urma informaţiei referitoare la acord.

”De asemenea, vreau să fac Twitter mai bună ca niciodată, îmbunătăţind produsul cu noi funcţii, făcând algoritmii open source pentru a creşte încrederea, învingând roboţii de spam şi autentificând toţi oamenii. Twitter are un potenţial extraordinar – aştept cu nerăbdare să lucrez cu compania şi comunitatea de utilizatori pentru a-l debloca”,a mai afirmat Musk.

Impresionată de schimbările preconizate, Sorana Cîrstea a anunțat că se va dedica total acestei rețele.

Back on twitter full time...thank you @elonmusk for making it great again😉