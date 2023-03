Tenismena Sorana Cîrstea (83 WTA) s-a calificat duminică dimineață în turul trei al turneului de la Indian Wells, profitând de abandonul adversarei sale, americanca Madison Keys (20 WTA, cap de serie 19).

Astfel, după ce Sorana Cîrstea a câștigat primul set cu 6-1, Keys a decis să se retragă de pe teren, acuzând o stare de greață.

În turul următor, pentru calificarea în optimi, Sorana Cîrstea va evolua cu o altă americancă, Bernarda Pera (43 WTA), care a eliminat-o pe rusoaica Samsonova, scor 2-6, 7-6, 7-6.

Cu această victorie, Sorana Cîrstea își va păstra locul în Top 100 mondial, înaintea meciului cu Keys românca aflându-se pe poziția 101 în ierarhia live.

