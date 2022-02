Sorana face furori pe rețelele sociale: cum s-a pregătit de meciul cu Muguruza VIDEO

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 31 WTA, a fost eliminată, luni, în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 Qatar Open de la Doha.

Cîrstea a fost învinsă de spaniola Garbine Muguruza, locul 9 mondial şi cap de serie 5, scor 7-6 (4), 6-1, după o oră şi 27 de minute.

Înaintea partidei, Sorana Cîrstea și-a aranjat părul cu meticulozitate folosind două agrafe și un fixativ, pentru a nu avea probleme cu vântul.

Momentul a fost împărtășit pe contul oficial al WTA.

One way to keep your hair in place when it's windy 💁‍♀️@sorana_cirstea | #QatarTennis pic.twitter.com/z8QT4fUMdK