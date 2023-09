Ce le-a spus Sorana Cîrstea americanilor despre relația ei cu Ion Țiriac jr.

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală de la US Open, după un meci pierdut clar 0-6, 3-6 în fața Karolinei Muchova.

În ciuda acestei înfrângeri, turneul Soranei poate fi considerat reușit și la acest lucru a contat faptul că a avut liniște.

Ea a dezvăluit, într-o conferință de presă, desfășurată în SUA, că a vorbit destul de rar inclusiv cu iubitul ei, Ion Țiriac jr.

„Singurii oameni cu care am vorbit au fost antrenorul meu, iubitul meu și cu familia mea. Am încercat să țin conversațiile scurte și să vorbesc doar cu acele câteva persoane care îmi sunt aproape la bine și la rău. Mai târziu, voi vorbi și cu ceilalți, dar pentru mine cel mai important e să am grijă de mine și să fiu profesionistă, iar la mesaje pot răspunde când e timp”, a declarat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac jr. sunt împreună de trei ani, dar încă nu și-au oficializat relația.

