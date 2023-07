S-a rupt prietenia dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko: ce a observat un reputat jurnalist de tenis

Sorana Cîrstea a învins-o pentru prima dată în carieră pe Jelena Ostapenko și s-a calificat în turul trei la Wimbledon, unde va juca împotriva lui Beatriz Haddad Maia.

Sorana Cîrstea a reușit să rupă șirul victoriilor Jelenei Ostapenko, letona având trei succese în fața româncei până la acest meci.

La finalul jocului, Jelena Ostapenko abia i-a întins mâna Soranei și a fugit la vestiare.

Cele două jucătoare, foste bune prietene, nu se mai află în relații amicale. Acest fapt a fost remarcat și de jurnalistul Jose Morgado, care amintește că Sorana obișnuia să meargă la Riga doar pentru a se vedea cu Jelena.

Sorana and Jelena used to be BFFs and played doubles together.

Today's handshake was... not what I expected. https://t.co/Ir4Ib7RzlA pic.twitter.com/VzM3ANYmGu