Sorana Cîrstea a făcut scandal în timpul meciului cu Jelena Ostapenko: "Așa nu se poate juca" VIDEO

Sorana Cîrstea, locul 34 WTA, a fost eliminată, vineri, de letona Jelena Ostapenko, numărul 20 mondial şi favorită 20, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.

Ostapenko s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 2-6, în două ore şi 14 minute. În setul decisiv, la 5-1 pentru Ostapenko, Sorana Cîrstea a salvat şase mingi de meci şi făcut break, atunci scorul devenind 5-2. Însă la game-ul următor, Ostapenko nu a mai ratat mingea de meci şi s-a impus în faţa româncei.

Pentru participarea în turul doi, Sorana Cîrstea a obţinut 12.652 de euro şi 35 de puncte.

Pe tabloul principal la Roma s-au mai aflat Irina Begu, Ana Bogdan şi Gabriela Ruse, toate eliminate în turul doi.

După trei jocuri din confruntarea Soranei cu Ostapenko, tenismena noastră s-a dus direct la arbitrul de scaun și i-a reproșat calitatea suprafeței de joc: "Pe terenul acesta nu se poate juca!", s-a plâns tenismena noastră.

Cirstea has called for the tournament official to check the court conditions, the court is "unplayable" pic.twitter.com/2SRFUFXEwW