Victorie de pus în ramă pentru Sorana Cîrstea la Indian Wells: ea va juca în turul următor cu o finalistă de Grand Slam

Sorana Cîrstea, locul 83 WTA, a făcut spectacol în primul tur la Indian Wells.

Ea s-a impus cu 6-3, 6-2 în fața australiencei Kimberly Birrell, locul 115 WTA, după o partidă de o oră și 21 de minute.

Sorana a avut procentaje mai bune cam la toate capitolele, în special la punctele câștigate cu primul serviciu: 75 la sută pentru româncă, 36 la sută pentru Birrell.

În turul al doilea de la Indian Wells, Sorana Cîrstea o va întâlni pe americanca Madison Keys, fosta finalistă de la US Open.

Keys, locul 20 WTA, nu a jucat în primul tur.

