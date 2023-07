Cotinuă jignirile la adresa Soranei Cîrstea: ea a devenit ținta comunităţii LGBTQI+ și e acuzată de trasfobie, homofobie și misoginie

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, care în această perioadă participă la turneul de la Wimbledon, şi-a atras critici dure şi jigniri în social media, după un mesaj pe care l-a distribuit zilele trecute, considerat un atac la adresa comunităţii LGBTQI+.

Potrivit sportskeeda.com, Cîrstea a postat pe Instagram Stories un mesaj care circulă de o perioadă pe internet: “Faceţi bărbaţii din nou masculini. Faceţi femeile din nou feminine. Faceţi copiii din nou inocenţi” (Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again).

După mesajul sportivei, fani ai tenisului au acuzat-o pe Cîrstea de transfobie.

Un utilizator de Twitterr a scris că mesajul lui Cîrstea reprezintă un motiv legitim pentru a o urî pe sportivă: “Este atât de dezgustător, acum un motiv legitim să o urăsc. Ce înseamnă asta, să îi facem din nou pe copii nevinovaţi???? Să putrezeşti în iad."

Nah This is so disgusting, now legitimate reason to hate her. Whatever that means make children innocent again??? Rot in hell pic.twitter.com/tk2lbL50zG

Un alt fan s-a întrebat dacă nu cumva motivul din spatele mesajului româncei este faptul că ea este homofobă.

"Este homofobă?"

Un alt fan a subliniat cu umor ironia situaţiei şi a acuzat-o pe româncă de misoginie interiorizată.

The irony, of course, is that the maker of meme would likely question Cirstea’s femininity—being a muscular woman athlete who deigns to pursue a career outside the home and all.

Ads

Wild how often transphobia goes hand in hand with internalized misogyny. https://t.co/cvjKbI1B8D