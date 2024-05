Tenismena Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, evoluează luni în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma, împotriva americancei Madison Keys (16 WTA).

Meciul a început la ora 12.00, dar a fost întrerupt în setul al doilea, la scorul 6-2, 3-1, 15-0 pentru Madison Keys, doi protestatari reușindă să pătrundă pe terenul de joc și să arunce un praf alb pe zgura arenei ”Pietrangeli”.

Invadatorii au fost scoși din spațiul de joc de către forțele de ordine, dar incidentul a provocat deja reacții de nemulțumire pe rețelele sociale.

”Securitatea la WTA Roma e o glumă. Putea fi cineva cu un cuțit...”, a menționat un utilizator al rețelei X.

Meciul a fost reluat după mai puțin de o oră.

Security in Rome open is a joke.

Cîrstea and Keys interrupted; it could easily have been someone with a knife @InteBNLdItalia