”Magistrală!” Prima reacție după meciul Soranei Cîrstea de la Wimbledon

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea fost eliminată, sâmbătă, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon.

Cîrstea a fost învinsă de Beatris Haddad Maia, favorită 13 scor 6-2, 6-2.

În optimi, Haddad Maia ar putea să o înfrunte pe Elena Rîbakina, dacă aceasta o va învinge pe Katie Boulter.

”Haddad Maia, magistrală”, a fost prima reacție pe contul de Twitter al turneului de la Wimbledon.

"Haddad Maia, masterful" 🙌

Beatriz Haddad Maia powers into the fourth round for the first time defeating Sorana Cirstea 6-2, 6-2 👏#Wimbledon pic.twitter.com/kfwdMRwG4V