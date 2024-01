Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 6-4, 4-6, 6-4, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani.

Cîrstea (33 ani, 26 WTA), cap de serie numărul zece, s-a înclinat după două ore şi 22 de minute de joc.

Dacă Noskova (19 ani, 40 WTA) a jucat în primul tur cu maghiara Timea Babos, pentru Cîrstea a fost primul său meci oficial din 2024.

Românca a încheiat cu 10 aşi, faţă de 8 ai adversarei sale, care a reuşit să salveze 11 din cele 13 mingi de break create de Cîrstea.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 14.000 de dolari şi 32 de puncte WTA, iar Noskova va juca în optimi contra argentiniencei Julia Riera.

Pe rețelele sociale, fanii tenisului au remarcat faptul că românca a fost pusă să joace pe un teren secundar care n-avea nici măcar o tribună completă, în ciuda faptului că la Brisbane erau alte patru arene mai încăpătoare.

”Au jucat într-o parcare!”, a remarcat cineva pe platforma X.

This was a very close match with both fighting back when down big. Sori did a great job fighting back after losing a close 1st set. She did her best in the 3rd by wining important games to keep it close but wasnt enough. Linda Noskova defeated Sorana Cirstea 6-4, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/74nDYde9zl