Sorana Cîrstea, în scandalul postării despre bărbați, femei și copii: "Sunt valori normale. Nu vreau să mă placă toată lumea"

Sorana Cîrstea a stârnit un val de furie pe rețelele de socializare, după ce a dezvăluit că preferă valorile tradiționale. „Faceți bărbații din nou masculini, fetele din nou feminine și copiii din nou inocenți”, a fost mesajul Soranei, pentru care a fost atacată adesea virulent.

Ea s-a trezit criticată pe rețelele sociale, unde i s-au adresat cuvinte grele, precum:

„E atât de dezgustător... E un motiv întemeiat s-o urăști. Ce înseamnă să-i faci pe copii inocenți din nou? Să putrezești în iad!”

„Nici nu știu ce înseamnă. Dacă te iei după anumite standarde «feminine», femeile atlete nu ar trebui să existe”.

Sorana Cîrstea a explicat în cadrul podcastului „Pe Drept Cuvânt” de ce a avut acea postare pe Instagram.

"Eram la Wimbledon și în general lumea știe că Wimbledon este un turneu în care lumea este elegantă, sunt anumite reguli, sunt niște valori normale. Se spune că sunt valori de școală veche, pentru mine sunt valori și atât.

Tocmai o văzusem pe prințesa de Wales, rar mi-a fost să simt atâta energie și era atât de volubilă. La fel, domnii, în cămașă, cu sacou, civilizați.

Toată lumea era cu familiile, cu copii, care erau inocenți și m-a inspirat acea postare.

Nu consider că am jignit pe nimeni, nu a fost un text negativ. Pur și simplu a fost un text în care am remarcat niște valori.

Eu nu citesc presa, tatăl meu, care era la Wimbledon, mi-a spus câte puțin, prietenul meu care era în țară, la fel. Eu respect toate opiniile, dar nici nu îmi doresc să fiu plăcută de toată lumea.

Toată cariera mea am fost naturală, eu nu vreau să fiu plăcută de toată lumea. Dacă tu mă insulți, pe mine nu mă deranjează, pentru că îmi știu valoarea. Lumea devine foarte conflictuală.

Nu toți trebuie să gândim la fel".