Sorana Cîrstea a dezvăluit ce probleme a avut înaintea eliminării de la Roland Garros. Metoda inedită prin care a încercat să se pună pe picioare

Sorana Cîrstea, locul 32 mondial şi favorită 30, a fost eliminată, marţi, în primul tur la Roland Garros.

Sorana a fost învinsă de italianca Jasmine Paolini, locul 53 mondial, scor 7-5, 2-6, 6-2.cMeciul a durat două ore şi 13 minute.

"Am avut probleme la stomac și din păcate m-au lăsat fără energie. Abia am putut să stau în picioare. Am încercat cât am putut. A fost ghinion pentru că, până ieri, am fost ok. Astăzi m-am trezit și nu prea eram grozav ca sănătate însă am zis că pot să duc însă nivelul de energie a fost extrem, extrem de jos. Am cerut ceva cu zahăr, am cerut un lucru pe care, în mod normal nu-l folosesc (n.r. Coca-Cola cu zahăr), ceva care să îmi dea energie rapidă. Am încercat să apelez la tot felul de trucuri ca să îmi dau cea mai bună șansă chiar și într-o asemenea zi delicată", a explicat Sorana pentru prosport.ro.

Pentru un singur meci jucat la Paris, Sorana Cîrstea s-a ales cu 69.000 de euro. Aceeași sumă a câștigat și Ana Bogdan, eliminată tot în runda inaugurală.

România o mai are pe tabloul principal doar pe Irina Begu, calificată în turul doi.