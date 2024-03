Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o duminică, în două seturi, 7-5, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina, în turul al treilea de la Miami Open.

Condusă cu 3-0 în primul set, Sorana Cîrstea (33 de ani, locul 24 WTA) a întors rezultatul şi s-a impus cu 7-5, în 53 de minute, în faţa rusoaicei Daria Kasatkina (26 de ani, locul 11 WTA). Sorana a câştigat fără probleme setul secund, cu 6-2, şi s-a calificat în optimile de finală de la Miami Open după un meci care a durat o oră şi 28 de minute.

„Mă bucur de revanșă. Sunt două revanșe destul de bine venite. Un început destul de slab din partea mea, am făcut foarte multe greșeli, iar la 3-0 pentru Kasatkina mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva, să joc mai agresiv, dar să nu mă grăbesc. Cred că de la 3-0 mi-am reglat jocul, atitudinea a fost bună, iar per total un meci bun din partea mea. Mă bucur că am terminat în două seturi, pentru că deși nu părea, era destul de cald.

Știu din propria experiență că ești frustrat când pierzi asemenea avantaj, de două break-uri. Trebuie să o iei de la capăt, să joci alte două seturi. Eu am început să joc mai bine, să fiu mai degajată, să dau drumul la lovituri. Ăsta este tenisul, aici e vorba de puterea mentală, să te concentrezi mereu și să nu te gândești la ce a fost.

Sunt o jucătoare căreia îi place să joace pe căldură. Suprafața este mai rapidă aici față de Indian Wells, acolo a fost destul de lentă. Sunt lucruri mărunte, dar la acest nivel fac diferența. Sunt foarte multe lucruri pe care omul din spatele televizorului nu le vede și poate sunt rezultate contradictorii, dar noi mereu ne adaptăm la alte condiții. Eu cred că sunt o jucătoare care se adaptează foarte repede și cred că am un atu aici.

Îmi aduc aminte că am jucat cu Collins la Roma, acum câțiva ani, deci e clar că s-au schimbat multe. Voi vedea cine va câștiga și voi încerca să fac o tactică bună, dar mereu am crezut că trebuie să-mi impun jocul și să fiu agresivă, să fiu în controlul punctului”, a afirmat Sorana Cîrstea după meciul cu Daria Kasatkina, potrivit Digi Sport.

Sorana Cîrstea va evolua astăzi, în jurul orei 22.00, în optimile de finală ale turneului Miami Open.

Adversara Soranei Cîrstea este americanca Danielle Collins, locul 53 WTA. Collins a dispus fără emoții de rusoaica Elina Avanesyan, scor 6-1, 6-2.

În singura confruntare directă, Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Danielle Collins. Se întâmpla însă în urmă cu șase ani la Roma.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Danielle Collins e al patrulea pe arena Butch Buccholz și va începe după ora 22.00 (prima partidă e programată de la 17.00).

