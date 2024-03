Sorana Cîrstea renunță la România! Gestul făcut de cea mai bună tenismenă a țării

Sorana Cîrstea este cea mai bună jucătoare de tenis a României, fiind racheta numărul 1 a țării de la suspendarea Simonei Halep.

Sorana Cîrstea s-ar fi putut califica fără probleme la Jocurile Olimpice de la Paris, întrucât se află pe locul 22 WTA, însă cea de-a doua condiție, participarea în competiția inter-țări, nu mai poate fi îndeplinită.

Căpitanul-nejucător Horia Tecău nu a reușit să o convingă pe Sorana Cîrstea să vină la echipa națională, în zilele de 12 și 13 aprilie, când va avea loc întâlnirea Ucraina – România din calificările turneului final al Billie Jean King Cup.

Sorana Cîrstea s-a retras din Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup) la sfârșitul anului 2018, nemulțumită fiind că nu juca în meciurile de simplu. S-a vorbit și despre unele tensiuni apărute în lotul României, între Sorana și Simona Halep, care ar fi dus la decizia radicală luată de „Sori”. Aceasta a făcut o declarație tăioasă înaintea întâlnirii cu Elveția, încheiată cu 3-1:

„Mă aşteptam să joc, aceasta era prima idee, având în vedere că eram a doua, însă tot timpul am spus-o: căpitanul decide. Am venit la Fed Cup, nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Atât timp cât am fost sănătoasă, m-am prezentat şi m-am pus la dispoziţia căpitanului şi la dispoziţia echipei. Sunt aici pentru ce are nevoie echipa. Dacă vrea să joc simplu, joc simplu, dacă vrea să joc dublu, joc dublu, dacă vrea să bat din palme, bat din palme”, spunea Sorana.

Simona Halep, care revine în competiţii la Miami Open după ce TAS i-a redus suspendarea pentru încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis, face parte din echipa României care va înfrunta în aprilie Ucraina, în calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup.

Alături de Halep, pe lista anunţată de Horia Tecău se află Ana Bogdan, Jaqueline Cristian şi Anca Alexia Todoni, potrivit site-ului oficial al competiţiei.

De cealaltă parte, Ucraina mizează pe Elina Svitolina, Lesia Tsurenko, Liudmila Kichenok şi Nadiia Kichenok.

Confruntarea va avea loc în 12-13 aprilie, în Fernandina Beach, în SUA.

Prezența Simonei Halep la meciul cu Ucraina sporește șansele sportivei noastre de a fi prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris.

