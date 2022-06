Sorana Cîrstea, performanță istorică la Birmingham: joacă azi pentru o posibilă finală cu Halep

Sorana Cîrstea, care evoluează azi în semifinale la Birmingham, a declarat că nu e niciodată prea târziu să te adaptezi și să îți îmbunătățești jocul. Ea se află la rima semifinală a carierei pe iarbă.

Sorana Cîrstea (36 WTA) a jucat vineri în sferturile de finală ale turneului de 250 de puncte de la Birmingham, contra jucătoarei Donna Vekic din Croatia, locul 92 WTA, venită din calificări.

Românca s-a impus la capătul unui meci dramatic, întins pe trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-4, partidă care a durat două ore și jumătate.

În semifinale, Sorana Cîrstea va juca azi cu Shuai Zhang (China, 54 WTA), având în față perspectiva unei finale cu Simona Halep. - programul meciurilor.

Pentru Sorana Cîrstea este prima semifinală a carierei pe iarbă! "Cred că nu e niciodată prea târzi să înveți, să îți îmbunătățești jocul. Nu contează pe loc esti în clasament și ce vârstă ai, mereu e loc de mai bine", a declarat ea după victoria cu Donna Vekic.

Here is Sorana Cirstea's on-court interview after her victory over Donna Vekic to make the SF in Birmingham. pic.twitter.com/MyVkr2wsw4