Reacții în val pro și contra Soranei Cîrstea: "Nu înțeleg tona de lături aruncată în capul ei" / "A găsit și ea cine știe pe unde citatul ăla de doi bani"

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, care în această perioadă participă la turneul de la Wimbledon, şi-a atras critici dure şi jigniri în social media, după un mesaj pe care l-a distribuit zilele trecute, considerat un atac la adresa comunităţii LGBTQI+.

Cîrstea a postat pe Instagram Stories un mesaj care circulă de o perioadă pe internet: “Faceţi bărbaţii din nou masculini. Faceţi femeile din nou feminine. Faceţi copiii din nou inocenţi” (Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again).

Reacții după mesajul Soranei:

*Gelu Duminică, sociolog:

Eu cred în diversitate și asta mă obligă să-i respect pe cei din jur și să accept că putem avea opinii diferite/nuanțate. Și să înțeleg că așa este sănătos să fie.

Am citit de n ori postarea jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea și nu văd nimic care să incite la ură. Dna Cîrstea își exprimă părerea enunțând niște platitudini. Bună sau rea, este opinia ei exprimată într-un mod decent și ar trebui combătută, dacă este cazul, cu argumente, nu cu injurii.

Nu înțeleg tona de lături aruncată în capul ei. Și nu cred că ajută cauza. Și nici ideea de diversitate!

Ads

*Pavel Lucescu, ziarist

Cum spunea cineva pe aici, dacă colportoarea acestor vorbe, Sorana Cârstea, ar fi consecventă cu ea însăși, ar trebui să renunțe la tenis, singura ocupație care i-a permis să fie băgată în seamă și pentru orice prostie scoate pe gură.

Pentru că tenisul, cu excepția fustițelor de lolite pe care le poartă jucătoarele pe teren, e la fel de feminin pe cât e Papa de musulman.

Bine, noi știm că nu despre cât de ipocrit e cineva care lansează șirul ăla de cvasi-nonsensuri, strict semantic vorbind (ce-i aia, spre exemplu, a face copiii din nou inocenți?), ci despre a semnaliza o anumită poziție ideologică. De a spune, hei, eu sunt un pic mai homofob, așa, sunt din ăla cu ”familia tradițională” (unde, by the way, au loc cele mai multe abuzuri împotriva copiilor), huo sexo-marxiștilor.

Cam asta e cu biata Sorana, a găsit și ea cine știe pe unde citatul ăla de doi bani și l-a postat că, na, i s-a părut că sună bine, că dacă-l pune acolo, pe instagram, o să zică unii, bă, asta nu-i doar frumoasă, uite, e și deșteaptă, mânca-o-ar mama (sau tata, după caz).

Ads

Ads

Ads