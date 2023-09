Antrenorul Soranei Cîrstea, criticat aspru: ce a putut să spună în timpul partidei din sferturile US Open VIDEO

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, favorită 30, a fost eliminată, în noaptea de marţi spre miercuri, în sferturile de finală ale US Open, ultimul grand slam al anului.

Sorana a fost învinsă de a 10-a favorită, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-0, 6-3.

Meciul a durat o oră şi 37 de minute.

Pentru prezenţa în sferturi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 455.000 de dolari şi 430 de puncte WTA.

Pentru Sorana Cîrstea a fost prima prezenţă în sferturi la US Open şi a doua prezenţă în această fază la un Grand Slam, după Roland Garros 2009. În 2009, ea a fost învinsă în sferturi la French Open de Samantha Stosur, scor 6-1, 6-3.

În penultimul act, Muchova va evolua cu sportiva americană Coco Gauff, favorită numărul 6.

În timpul partidei dintre Cîrstea și Muchova, antrenorul suedez Thomas Johansson i-a dat o indicație ciudată Soranei, spunându-i să trimită mingea în zona albastră, în condițiile în care tot terenul e albastru. Johansson a fost ironizat pe contul de twitter al US Open: ”Așa sfat pentru Sorana Cîrstea: Trimite mingea în zona albastră”.

Și fanii au comentat:

As far as coaching advice for Sorana Cirstea:

"Hit the ball into the blue." pic.twitter.com/GwEoStciJe