Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 6, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Cîrstea a trecut în sferturi de croata Donna Vekic, locul 92 WTA, scor 5-7, 6-3, 6-4, iar la finalul partidei a țopăit de bucurie, după cum se poate vedea mai jos. Este pentru prima dată în cariera sa când Sorana Cîrstea va juca în semifinale la un turneu pe iarbă.

Sori's in the semis! 👋

🇷🇴 @sorana_cirstea pulls off a comeback victory over Vekic to reach the last four in Birmingham.#RothesayClassic pic.twitter.com/09Jc06R4Hy