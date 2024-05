Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (34 de ani, locul 30 mondial), învinsă fără drept de apel de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, cu 6-1, 6-1, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, a acordat un interviu presei din Spania în care a vorbit despre cariera sa.

”Faptul că joci împotriva unor fete atât de tinere te face să te simți ca o veterană? Te simți în vârstă?”, a fost una dintre întrebările puse Soranei Cîrstea de jurnaliștii de la Punto de break.

”Nici tu nu prea crezi asta, sincer. Și eu am avut 18 ani și a trebuit să concurez împotriva unor fete mai în vârstă, precum Serena Williams, Venus sau Svetlana Kuznețova, ca să vă dau câteva exemple.

Pe teren uiți de asta. Este un meci de tenis și nu contează câți ani ai sau dacă ești stângaci sau dacă ești foarte înalt: singurul lucru care contează ești tu și atitudinea ta. La restul lucrurilor nu te gândești, ci te concentrezi să îți faci treaba cât mai bine.

Cred totuși că am avut o carieră foarte bună. Consider că au fost 15 ani în care am fost în top 100. Am fost mereu acolo, sus. În fiecare sezon am încercat să dau tot ce am mai bun din mine, deși uneori poate veni ghinionul și te accidentezi. Face parte din joc, asta e.

Alteori poți fi un pic mai obosit, sau poți pierde meciuri pe care consideram că le câștigasem, dar toate acestea sunt lucruri normale în viața de zi cu zi, a unui jucător de tenis. Sunt foarte mândră de cariera mea”, a răspuns Sorana Cîrstea.

Ads