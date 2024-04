Capitolul la care Sorana Cîrstea este între primele cinci jucătoare ale lumii

Sorana Cîrstea, care a avut evoluții apreciate în turneele WTA 1000, a înregistrat un progres remarcabil.

Capitolul la care Sorana Cîrstea a crescut exponențial este cel al așilor. Astfel, conform unei statistici realizate de Opta Ace, Sorana este pe locul patru în topul așilor reușiți de jucătoare în 2024 la turneele de categorie WTA 1000.

Ea a reușit 51 de ași, fiind la egalitate cu Cori Gauff.

Cei mai mulți ași i-au izbutit Elena Rybakina (99), Karolina Pliskova (91) și Naomi Osaka (70).

Sorana Cîrstea a ajuns până în semifinale la Dubai, până în optimi la Miami Open și s-a oprit în turul al doilea la Indian Wells și la Doha.

99 - Elena Rybakina is the player with the most aces in WTA-1000 events in 2024 (99), 53 of those came at the Miami Open. Masterclass.

@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/nyXQmHlRoN