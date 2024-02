Sorana Cîrstea s-a distrat cu o jucătoare de Top 10 WTA. Bornă impresionantă pentru româncă. Ce-a avut de spus la final VIDEO

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, miercuri, după ce a învins-o fără drept de apel pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-2, 6-1.

Cîrstea (33 ani, 26 WTA) a obţinut abia a doua sa victorie din 2024, după o oră şi 16 minute.

Românca a dominat jocul de la un capăt la altul, aceasta fiind prima sa victorie în faţa unei adversare din top 10 din septembrie, când câştiga în faţa kazahei Elena Rîbakina (4 WTA la acel moment), în turul al treilea la US Open.

Sakkari (28 ani, 9 WTA) a comis 6 duble greşeli în meciul de miercuri, iar Cîrstea are acum 3-1 în meciurile directe, după ce jucătoarea elenă s-a impus anul trecut, în turul secund la Cincinnati, cu 2-6, 6-3, 7-5. Primele două victorii ale Soranei au venit în 2017, în optimi la Istanbul, cu 6-4, 6-2, şi în 2018, în primul tur la Doha, cu 6-2, 6-3.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 24.910 dolari şi 108 puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe rusoaica Daria Kasatkina (26 ani, 14 WTA), victorioasă în faţa americancei Ashlyn Krueger, cu 6-3, 7-5.

Cîrstea şi Kasatkina sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce rusoaica s-a impus în 2018, în turul secund la Madrid, cu 6-3, 6-1, iar Sorana a învins în 2021, în turul al treilea la Roland Garros, cu 6-3, 6-2.

Sorana Cîrstea a atins o bornă impresionantă, victoria cu Sakkari fiind a 20-a din carieră împotriva unei tenismene din Top 10 WTA.

”Cred că Maria este o jucătoare grozavă. E o luptătoare. Trebuie să alergi pentru fiecare punct și să profiti de oportunități. Am putut să fac asta astăzi. Am atât de mult respect pentru ea”, a spus Sorana la final despre adversara sa.

