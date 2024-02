Impresionant ce se întâmplă în cariera Soranei Cîrstea, după 11 ani

Sorana Cîrstea, locul 22 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai.

Cîrstea a învins-o în optimi pe croata Donna Vekic, numărul 31 mondial, scor 3-6, 6-3, 7-5, în două ore şi 15 minute.

În runda următoare, românca o va înfrunta pe favorita 7, sportiva cehă Marketa Vondrousova (8 WTA).

Prin accederea în sferturile de finală, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 72.965 de dolari şi 215 puncte.

În clasamentul live, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 21, care este și vârful carierei sale, atins în urmă cu 11 ani.

Pentru a intra în premieră în Top 20 mondial, Cîrstea are nevoie de o calificare în finală la Dubai.

Sorana Cirstea, who lives in Dubai, beats Donna Vekic 3-6, 6-3, 7-5 to reach the QFs.

Donna served for the match.

Sori will likely match her career high #21 on Monday… 11 years later!

Amazing. pic.twitter.com/jctdGLmcvo