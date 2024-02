WTA: "Miracolul de la Dubai" Recordul pe care l-a stabilit Sorana Cîrstea la 33 de ani

Sorana Cîrstea, locul 22 WTA, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, după un meci spectaculos de trei seturi.

Românca a pierdut primul set şi a fost condusă de Marketa Vondrousova, favorita 7, cu 5-1 în setul doi. Ea a revenit, a salvat șase mingi de meci, şi a câştigat setul doi, dar şi setul decisiv.

"Sorana Cîrstea (33 de ani și 321 de zile astăzi) a devenit cea mai în vârstă jucătoare care a ajuns în semifinale la Dubai Tennis Championships de la înființarea turneului în 2001. Neobosită", a menționat contul de X al Opta Ace, specializat pe statistică.

"Miracolul de la Dubai", a notat și contul de X al WTA.

În semifinale, Sorana va evolua contra italiencei Jasmine Paolini, locul 26 mondial.

Pentru accederea în semifinale, Cîrstea va primi 158.944 de dolari şi 390 de puncte WTA.

