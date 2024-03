Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o duminică, în două seturi, 7-5, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina, în turul al treilea de la Miami Open.

Condusă cu 3-0 în primul set, Sorana Cîrstea (33 de ani, locul 24 WTA) a întors rezultatul şi s-a impus cu 7-5, în 53 de minute, în faţa rusoaicei Daria Kasatkina (26 de ani, locul 11 WTA). Sorana a câştigat fără probleme setul secund, cu 6-2, şi s-a calificat în optimile de finală de la Miami Open după un meci care a durat o oră şi 28 de minute.

În optimi, Sorana va întâlni învingătoarea din partida Danielle Collins (Statele Unite) – Elina Avanesyan (Rusia), românca fiind nevoită să-și apere punctele cucerite anul trecut la Miami, când a ajuns în semifinale.

