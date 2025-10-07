Statistică uluitoare. Admirabil ce-a reușit Sorana Cîrstea contra letonei Ostapenko

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:43
Sorana Cîrstea FOTO X CirsteaFC

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat facil în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, marți, după abandonul letonei Jelena Ostapenko, la scorul de 6-0, 2-1.

Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a fost declarată învingătoare după numai 42 de minute de joc, în care a cedat un singur ghem.

Ostapenko (28 de ani, 25 WTA) avea 4-1 în meciurile directe cu Cîrstea, singura victorie a româncei datând din 2023, în turul al doilea la Wimbledon, cu 4-6, 7-6 (8/6), 6-4.

În primul set al meciului cu Ostapenko, Sorana Cîrstea a reușit performanța admirabilă de a păstra cifra 0 în dreptul greșelilor neforțate, în timp ce adversara sa a avut 12.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang, care a produs o surpriză prin victoria în fața americancei Emma Navarro, cap de serie numărul 14, cu 6-2, 2-6, 6-3.

Cîrstea și Zhang (36 de ani, 142 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, dar chinezoaica s-a impus în ultimele două confruntări, disputate în 2022, la Miami și Birmingham.

Tot marți, în primul tur, românca Jaqueline Cristian a învins-o pe americanca McCartney Kessler, cu 6-7 (6/8), 6-0, 6-3.

