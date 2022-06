Sorana Carstea s-a calificat, luni seara, in turul doi al turnului de la Charleston.

Reprezentanta noastra a invins-o in primul tur pe americanca Vania King, in trei seturi, cu scorul de 6-7, 7-5, 6-1.

In turul urmator, Carstea o va intalni pe rusoaica Anna Chakvetadze, favorita numarul trei, jucatoare care nu a evoluat in primul tur fiind calificata direct in turul al doilea.