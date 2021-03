FOTO Sorana Cirstea, faza lunii in tenis. Romanca a facut un spagat de exceptie in Franta

Sorana Cirsta a fost invinsa cu 4-6, 0-6 de Nina Stojanovic din Serbia in primul tur,in Franta, dar nu jocul i-a impresionat pe ogranizatori, ci faza oferita de sportiva din Targoviste.Romanca a demonstrat calitati de gimnasta si a facut un spagat de zile mari. Chiar si cu acest procedeu, tenismena noastra s-a vazut eliminata de la turneul francez dupa o ora si 17 minute.SURSA FOTO: Twitter / Open6emeSensMLSorana Cirstea este pe locul 67 in lume La Australian Open , tenismena noasta a eliminat-o pe Kvitova, insa in turul 3 a fost invinsa de Vondrousova si a plecat acasa.CITESTE SI: