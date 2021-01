VIDEO Sorana Cirstea, izolata in Australia se antreneaza cu peretele. Imagini incredibile

#AO2021 @sorana_cirstea

"Day 5 of isolation. Or maybe day 6? Lost track of it. Working on my chip and charge."

Sportiva se antreneaza jucand tenis la perete. Sorana Cirstea nu are voie sa paraseasca locatia nici pentru cele 5 ore, date de organizatori pentru antrenamente.Romanca a calatorit cu o persoana infectata cu noul coronavirus si va mai fi nevoita sa stea izolata in hotel. Simona Halep a fost mai norocoasa. Si asta datorita locului 2 ocupat in clasamentul WTA Toate tenismenele de top stau intr-un complex de lux, in Adelaide si au voie sa faca antrenamente. Australian Open va incepe in luna februarie.